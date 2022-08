Dans Police Simulator: Patrol Officers, les joueurs incarneront l'un des 8 personnages disponibles et commenceront leur carrière en tant que patrouilleur débutant dans la ville fictive de Brighton, sur la côte Est des États-Unis. Au début, ils feront respecter le Code de la route et empêcheront les citoyens d'abandonner leurs déchets. À mesure qu'ils apprendront les ficelles du métier, ils s'occupent des accidents mineurs et majeurs, rechercheront et arrêteront des suspects de vol, de blessures, de dommages matériels ou même de trafic de drogue. Forts de leur expérience, ils débloqueront non seulement trois voitures de police différentes et des tâches plus complexes, mais aussi trois districts urbains animés composés de quinze quartiers divers. En outre, un mode multijoueur coopératif à deux donne aux agents virtuels la possibilité de faire équipe avec un ami, tandis qu'un mode de patrouille libre offre un accès illimité à l'intégralité de la ville.

Après nous avoir fait vivre le quotidien d'un pompiers dans Firefighting Simulator, un nettoyeur dans PowerWash Simulator, ou bien encore un mécanicien dans Car Mechanic Simulator et bien plus encore, voici venir Police Simulator : Patrol Officers.Police Simulator: Patrol Officers, du développeur Aesir Interactive et de l'éditeur astragon Entertainment, sera bientôt disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S au prix de 39,99€.