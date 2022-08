Une touche de nostalgie n'est que le début dans AEW : Fight Forever . Les joueurs peuvent s'attendre à réaliser les mouvements de lutte les plus récents vus sur la programmation AEW très populaire. Ceci, en plus de mouvements offensifs innovants en tandem. La lutte coopérative en ligne passe complètement au niveau supérieur avec des matchs par équipe qui présentent des séquences de manœuvres d'équipe effectuées avec des commandes simples. Une longue liste des lutteurs AEW les plus populaires, un mode carrière approfondi, créer un lutteur, des arènes AEW emblématiques, plusieurs types de matchs et même du bon vieux plaisir non autorisé vous attendent!





Kenny Omega, vice-président exécutif de All Elite Wrestling et ancien champion du monde AEW et champion du monde par équipe AEW



"L'une des premières choses que j'ai faites après avoir signé avec AEW a été de demander à Tony Khan de me laisser aider à constituer la meilleure équipe de jeu de la planète, pour créer le meilleur jeu de catch de tous les temps. Eh bien, nous venons de décrocher le finisseur parfait en nous associant à la centrale mondiale d'édition et de distribution THQ Nordic pour AEW: Fight Forever . La marque THQ est depuis longtemps synonyme de jeux de catch - il n'y a tout simplement plus de partenaire qualifié pour apporter AEW: Fight Forever aux millions de fans de catch du monde entier.





Yukinori Taniguchi, président et chef de la direction de Yuke



«Je suis à la fois satisfait et ravi d'avoir l'opportunité de travailler avec AEW - qui insuffle une nouvelle vie à l'industrie de la lutte professionnelle - et la marque THQ, avec qui nous avons créé toute une ère de jeux de lutte professionnelle. En utilisant l'expertise que nous avons cultivée au fil des ans, nous prenons en charge ce projet avec le personnel ultime de l'équipe de développement de YUKE'S afin de recréer au plus haut degré l'attrait d'AEW dans un jeu vidéo. Nous espérons que les fans apprécieront de découvrir la technologie la plus avancée et la prochaine évolution du jeu de catch professionnel.





Reinhard Pollice, producteur exécutif de THQ Nordic



«L'incroyable vision de Kenny pour AEW: Fight Forever est informée par son pedigree de lutte à la fois à l'intérieur du ring et sur le contrôleur. Combinez cette vision avec l'histoire de développement de jeux de lutte inégalée de Yukes pour obtenir une expérience AEW qui s'inspire fortement de la sensation d'arcade qui a conquis pour la première fois le cœur des joueurs de lutte il y a plus de deux décennies.

Fans de catch, vous allez être servis. Le jeu AEW: Fight Forever se dévoile avec un trailer et c'est THQ Nordic qui se chargera de l'édition du jeu, avec très certainement une version boîte.Pas de date de sortie pour le moment, mais le jeu est prévu sur PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch et PC via Steam.