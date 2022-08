Trek to Yomi est un jeu d'action-aventure cinématique au style unique qui suit l'histoire passionnante d'Hiroki lors de sa chute contre les forces du mal. Suivez son retour héroïque pour tenir sa promesse d'antan, celle de protéger le peuple.



Le jeune épéiste Hiroki a juré à son maître déchu de protéger sa ville et les gens qu'il aime contre toutes les menaces.



Confronté à une tragédie et tenu par son devoir, le samouraï solitaire doit voyager entre la vie et la mort pour se confronter à lui-même et décider de la voie à suivre.





Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Trek To Yomi, avec soit une édition "classique", soit une petite édition collector rempli de goodies.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu PS4/PS5-Un ArtBook format paysage de 104 pages et -Un CD de la bande-son originale-Une boîte collector de l'Ultimate EditionLe jeu est disponible pour rappel dans le Game Pass.