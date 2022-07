PUBG: BATTLEGROUNDS X ASSASSIN’S CREED (Du 17 août au 22 septembre)



Enfilez votre tenue de combat : Tout au long de l’événement Assassin's Creed, les joueurs de PUBG : BATTLEGROUNDS auront la possibilité de gagner des cosmétiques uniques, comprenant notamment :



Costumes (x2 ensembles)

Apparence de sac (x2 ensembles)

Apparence de parachute

Emote

Charmes d’armes



Abstergo Industries infiltre Haven : Pour une durée limitée, les joueurs pourront découvrir une multitude de ressources et d'accessoires sur le thème d'Assassin's Creed sur la carte Haven. Abstergo Industries a pris le contrôle de l'un des bâtiments principaux de la carte, qui dissimule une machine Animus et dispose de rebords stratégiques pour effectuer des "Sauts de la foi" depuis le toit.



NEW STATE MOBILE x ASSASSIN’S CREED (Du 18 août au 21 septembre)





Si ça ressemble à un Assassin ou à un Templier... : Au cours du partenariat, les joueurs pourront obtenir plus de 30 tenues uniques, des apparences d'armes, ainsi que des objets exclusifs sur le thème d'Assassin's Creed lors d'événements limités dans le temps et via des coupons de collaboration, notamment :



Tenue d'Ezio d’Assassin's Creed Brotherhood

Tenue de Shay d'Assassin's Creed Rogue

Apparence SIG-MCX évolutive

Apparences de véhicule (x2)

Apparence de parachute

Emblème



Les récompenses de la Confrérie : Les joueurs qui se connecteront à NEW STATE MOBILE pendant l'événement recevront des récompenses quotidiennes. Les joueurs pourront obtenir encore plus de récompenses en accomplissant des missions scénarisées afin de découvrir la vérité derrière la supposée présence de Templiers et d'Assassins à Erangel et Troi. Restez à l'écoute pour plus d'informations !

Les fans d'Assassin's Creed seront ravis de voir que des costumes de la saga d'Ubisoft seront disponibles dans les jeux PUBG et New State Mobile.