Cela étant dit, et afin d'offrir la meilleure expérience qui soit, nous avons décidé de repousser la sortie de The Lord of the Rings : Gollum™ de quelques mois. Nous communiquerons la date exacte prochainement. Daedalic et NACON sont très reconnaissants envers leur communauté de passionnés, et sont impatients de partager cette aventure unique avec eux très bientôt.

Le jeu The Lord of the Ring: Gollum est reporté de quelques mois, les développeurs ont besoins de plus de temps pour améliorer l’expérience de jeu.