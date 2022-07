Shop Titans : à cheval entre le jeu de simulation et de gestion et le RPG, ce titre plonge les joueurs dans un monde de fantaisie où ils doivent construire leur propre boutique. A eux de fabriquer et vendre le matériel dont les valeureux héros de ce monde ont besoin pour leurs aventures. Épées, armures, potions … plus les objets seront de qualité, plus des personnages hauts en couleur viendront s’approvisionner dans leur boutique.

Tannenberg : jeu de tir grandeur nature où 64 joueurs s’affrontent dans de grandes batailles ayant pour ambition de recréer l'action authentique de la Première Guerre mondiale. Au programme, sept escouades, huit cartes imposantes et 50 armes. La panoplie complète pour offrir une liberté tactique.

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store sont disponibles en téléchargement, avec cette semaine les jeux Shop Titans (connais pas) et Tannenberg.