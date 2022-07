Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 est une simulation complète laissant libre champ à votre créativité dans une atmosphère relaxante. Explorez trois cartes très différentes en Amérique et en Europe pour y construire et gérer votre ferme. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour l‘agriculture, l‘élevage et la sylviculture, avec plus de 400 machines et outils de plus de 100 marques authentiques du domaine. Si vous avez besoin d‘aide dans vos champs, invitez vos amis pour une session multijoueur ou utilisez les nombreux tutoriels de la Farming Simulator Academy. À vous de jouer, vous avez le champ libre !

NASCAR: 21 Ignition

Profitez du jeu officiel de la plus populaire des courses de stock-car au monde. En plus de ses modes de jeu variés, NASCAR 21: Ignition propose les pilotes, les équipes et les circuits officiels, des graphismes améliorés et des scènes cinématiques dignes des retransmissions. Grâce aux différentes options d’accessibilité et de difficulté, tous les fans de NASCAR pourront profiter de ce titre.

Hell Let Loose

Joignez-vous à l’expérience toujours plus enrichissante de Hell Let Loose : un FPS se déroulant lors de la Deuxième Guerre mondiale avec des combats épiques jusqu’à 100 joueuses ou joueurs, des unités d’infanterie, des chars, l’artillerie, une première ligne qui évolue de façon dynamique et un metagame unique inspiré des jeux de stratégie en temps réel.

Les jeux du programme Free Play Days sont dévoilés et le NASCAR 21 pourrait me faire de l'œil si j'ai un peu de temps ce week-end.