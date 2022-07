Le jeu Dragon Ball: The Breakers, sera disponible le 14 Octobre 2022 et avec lui, une édition collector avec une carapace de Cell dans sa forme larvaire.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu : disque de jeu Dragon Ball: The Breakers Édition spéciale ou code dans la boîte (pour PC et Switch), disponible sur Xbox One, PlayStation 4, Switch et PC Download-Figurine Carapace de Cell : une figurine de Cell 9x15 cm dans sa forme larvaire, rappelant son arrivée dans Dragon Ball Z.-Steelbook exclusif : un coffret en métal exclusif, magnifiquement détaillé, mettant en valeur l'illustration de couverture du jeu.-Autocollants exclusifs : un ensemble de trois autocollants avec en vedette les antagonistes les plus puissants de Dragon Ball Z en jeu : Freezer, Cell et Buu.-Pack Édition spéciale : propose un ensemble d'objets cosmétiques pour aider votre survivant à se démarquer sur le champ de bataille ! Étalez votre sens du style avec une tenue complète, célébrez vos triomphes avec une pose de victoire et prenez la fuite avec brio en utilisant une magnifique apparence de véhicule !-Objets costume personnalisable : Veste souvenir (noir de minuit), Jean filiforme (noir), Chaussures sans lacets (grises), -Montre décontractée (noire)-Pose de victoire Bravo à deux mains-Apparence de véhicule (dragon jaune)Bonus temporaire exclusif BANDAI NAMCO Store* : boucles d'oreilles Potala vertes pour personnaliser le survivant !Transphère C-18: un objet en jeu qui une fois équipé permet au Survivant d'utiliser les pouvoirs de C-18 et de prendre son apparence !Compétence : Coup de pied muralAttaque spéciale : Volée d'explosions d'énergie pleine puissanceDétecteur classique bleu: un objet cosmétique pour personnaliser l'apparence du Survivant.