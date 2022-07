Alfred Hitchcock – Vertigo raconte l’histoire troublante d’Ed Miller, écrivain sorti indemne d’un accident de voiture dans le Brody Canyon en Californie. Personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture, pourtant Ed assure qu'il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par cet événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu’il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette journée fatidique.

Le jeu Alfred Hitchcock Vertigo, se date enfin sur consoles, le jeu sera disponible le 27 Septembre.À l'intérieur de la version boîte, nous retrouverons :-L’édition standard du jeu pour PS5, PS4, Xbox One & Xbox Series X|S ou Nintendo Switch-L’artbook officiel The Art of: Alfred Hitchcock – Vertigo et sa version numérique-La bande originale, composée par Juan Miguel Martín Muñoz (Blacksad, Yesterday Origins), au format numérique