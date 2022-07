Le jeu Oddworld débarque sur Switch avec une Soulstorm Oddtimized Edition. Après, plusieurs jours de leak, Microids dévoile enfin le jeu sur Switch, avec une édition collector qui contiendra une statuette de Abe en silver.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche-Un set de 3 lithographies.À l'intérieur nous retrouverons :-Un boîtier collector-L’édition standard du jeu pour Nintendo Switch-Un boîtier en métal exclusif comprenant 24 emplacements de cartouche-Une figurine argentée de 22 cm à l’effigie d’Abe, héros Mudokon malgré lui-Un artbook premium de 160 pages réalisé en partenariat avec Les Éditions Pix’n Love-Un porte-clés inédit-Trois lithographies-Une planche de stickers Alphabet Tribal-Un tatouage temporaire imitant celui de la main d’AbeOddworld: Soulstorm Enhanced Edition est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, consoles Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store et Steam.C'est déjà en préo sur Amazon

