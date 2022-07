Demetrios est un jeu d'aventure original plein d'humour.



Bjorn Thonen, un slob d'un antiquaire vivant à Paris, est cambriolé une nuit après être rentré ivre à la maison. Contraint de mener sa propre enquête avec l'aide de sa voisine Sandra, il se retrouve impliqué dans une affaire trouble et mystérieuse.



Ces héros improbables pourront-ils se lever et découvrir d'anciens secrets ?







Une aventure longue, variée et autonome (8 à 12 heures de jeu)

Les genres Point & Click et Visual Novel mélangés !

Plus de 15 000 lignes de dialogue

Art dessiné à la main en 4K avec des couleurs améliorées et plus contrastées dans ce remaster

Plusieurs mini-jeux amusants intégrés à l'histoire

Astuces dans le jeu - Recherchez et collectez des cookies cachés sur chaque écran !

Prise en charge du pavé tactile

Red Art Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Demetrios The Big Cynical Adventure Replastered sur PlayStation 5.Le jeu est limitée à seulement 999 exemplaires monde, pour le prix de 24.99€.