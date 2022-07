Après avoir flippé pendant de nombreuses heures dans un motel miteux, voici mon avis sur Oxide Room 104. Un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains.Le jeu nous invite à prendre le contrôle de Matt, un petit gars kidnappé par un homme assez étrange, qui vous fera du mal, beaucoup de mal. On se réveille donc dans une salle de bain, plus précisément dans une baignoire bien crade. Le but du jeu est simple, il faut trouver des clés pour passer de chambre en chambre à la recherche d'indices pour s'échapper de ce motel pourri, mais aussi pour découvrir qui se cache derrière le prénom Eva. Évidemment, sur notre chemin, nous rencontrerons des créatures que je trouve vraiment hideuses.Le jeu vous demandera de faire fonctionner vos méninges, avec quelques énigmes bien reloues parfois. Mais surtout, il vous demandera de bien faire attention aux différentes créatures qui peuplent le motel. Si vous échouez, vous devrez recommencer, mais ça ne sera pas sans conséquence. Votre kidnappeur vous coupera vos jambes en cas d'échec, puis vos bras avec qui le game over ne débarque. Oui, vous avez bien lu, il y a un game over au bout de 4 essais.Ne cherchez pas comme moi, a rechargé votre dernière sauvegarde manuelle, car le jeu sauvegarde dessus à tout moment.En ce qui les graphismes, le studio Wildsphere, qui développe le jeu à choisi de développer son jeu sous Unreal Engine. Très franchement, c'est vraiment beau, avec une ambiance bien crade, le motel, fait vraiment flipper, avec ses chambres sombres, ses portes qui grincent et sa bande son qui vous fera redresser les poils par moment. Alors, oui, les créatures ne sont pas très belles, en termes de graphisme, car sinon elles sont vraiment hideuses. Mais ce Oxide Room 104, n'est clairement pas là pour nous faire découvrir des lieux magnifiques. Non, son but, c'est de vous faire peur et ça marche. J'aime particulièrement le thème principal « Come to Me », composé par Adrián Berenguer et interprété par Macarena Velasco, que j'ai du coup Shazamé.Une fois le jeu bien appréhendé, malgré une ergonomie et une maniabilité pas toujours au top, c'est un peu galère de tuer certaines créatures, ou bien encore, les nombreux aller,retour au coffre pour vider son inventaire. Le jeu vous demandera, lors de votre première partie, entre 5 et 6h pour en venir à bout. Ensuite, une fois connu, le jeu se terminera en 3-4h max, si toutefois vous souhaitez vous replonger dans les méandres du motel le plus hideux des jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai eu l'impression de voir un peu de Silent Hill par moment, comme avec le jeu MADiSON. Il y a une belle influence sur la saga de Konami.