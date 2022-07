Ce jeu de tir multijoueur en évolution vous permet de jouer avec jusqu’à 3 amis pour explorer différents biomes, participer à des mini-jeux, trouver des coffres cachés et vaincre les nombreux boss et autres ennemis. Arcadegeddon est une expérience multijoueur en coop qui vous offre un mélange de JcE et de JcJ afin que vous puissiez jouer à votre rythme. Au fil de votre progression, vous pourrez relever divers défis proposés par les «gangs» locaux qui traînent dans la salle de Gilly. Vous gagnerez bien plus que de la réputation. Et en parlant de réputation, vous devrez mériter votre place au sommet du tableau des scores.



Gilly, le propriétaire de la salle d’arcade, tente de sauver sa boutique des griffes d’une méga-corporation sans âme. Pour y arriver, il connecte les meilleurs jeux de la salle afin de créer un super jeu. Malheureusement, la méga-corporation Fun Fun Co. le pirate et y implante un virus. Vous et vos amis devez sauver le jeu et la dernière salle d’arcade de la ville.

Just for Games, annonce l'arrivée en boîte du jeu Arcadegeddon, jeu de tir multijoueur, des développeurs Illfonic.Le jeu a déjà été offert lors d'un PS+ sur PS4.Arcadegeddon sera disponible en édition physique sur Playstation 5, Playstation 4 et Xbox Series X dès le 30 août 2022.