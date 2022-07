Le jeu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me dévoile un nouveau trailer, mais ainsi les différentes éditions collectors qui seront prévues avec le jeu.L'édition collector Animatronique, exclusive au store BANDAI NAMCO, comprend :Le jeu complet The Devil in Me (PS4™, PS5™, XBOX ONE, XBOX SERIES X|S et téléchargement PC)La boîte de l'animatroniqueLe buste exclusif d'animatronique (11 cm, résine, peint à la main) : Du'Met se sert du corps de ses victimes pour fabriquer d'épouvantables animatroniques. Il s'agit ici de son mentor, le tueur en série Manny Sherman, dont il tire son inspiration.Une carte de visite exclusive Lonnit EntertainmentUne carte postale et une enveloppe exclusives de l'hôtelUne carte imprimée de l'île de l'hôtel