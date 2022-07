Tom Clancy's The Division Resurgence transposera l'expérience de Tom Clancy's The Division sur mobile. Les joueurs découvriront un nouveau scénario indépendant se déroulant dans un vaste monde ouvert, où ils seront libres de se déplacer dans un environnement urbain remarquablement détaillé aux graphismes époustouflants. Le jeu sera jouable en solo ou en coop avec une variété d'activités PvE, allant de missions liées à l'histoire principale du jeu aux activités du monde ouvert. Ce nouveau chapitre s'appuiera sur tous les modes de jeu originaux de la franchise tout en introduisant de nouveaux équipements et armes à essayer.

Ubisoft annonce le jeu The Division Resurgence, un nouveau jeu mobile RPG free-to-play de tir à la troisième personne inspiré de l’univers de Tom Clancy’s The Division.Le jeu sera disponible sur mobiles iOS et Android via l'App Store et Google Play.