Deux aventures indépendantes : basées sur leriche univers de la5e édition de Vampire :La Mascarade.

Coteries de New York: Choisissez un personnage de trois clans différents et faites vos premiers pas de vampire dans une ville sur le point d'exploser.

Shadows of New York : Enquêtez sur la mort du chef des New York Anarchs tout en incarnant un membre du clan Lasombra.

Vos décisions déclencheront des rebondissements dramatiques : créez des alliances avec d'autres vampires ou gagnez votre inimitié, préservez votre humanité ou cédez à votre soif de sang.

Funstock, connu pour ses éditions collectors, annonce l'arrivée en boîte d'une version spéciale du jeu Vampire The Masquerade: The New York Bundle sur PlayStation 4 et Switch.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un Artbook cartonné réversible de 52 pages-Une Clé USB de marque avec porte-clés en croix suspendu(comprend une bande-son avec 28 pistes et des fonds d'écran numériques)-Une boîte de collection