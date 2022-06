L'histoire commencera le lundi 12 juillet à 1 heure, lorsque Yvette animera le premier livestream interactif hebdomadaire qui plantera le décor de cette nouvelle épopée et expliquera les implications des choix des joueurs sur les personnages. Le jeu sera lancé en bêta ouverte le même jour, avec du nouveau contenu et des mini-jeux à découvrir chaque jour. La progression des joueurs sera reprise après cette bêta ouverte. Les fans auront la charge de décider du sort des habitants de Prosper Landing, un village côtier isolé de l'Alaska qui avait été épargné par les rôdeurs, en tout cas jusqu'à présent. Au cours de cette aventure, Yvette et Felicia animeront régulièrement des livestreams mettant en lumière les grands moments qui font avancer le récit de TWD:LM, discutant de l'histoire avec des invités spéciaux et révélant les décisions clés prises par le public dans le jeu.

"Depuis le tout début, je suis une grande fan de The Walking Dead et c'est un plaisir absolu de participer à cette nouvelle expérience interactive The Walking Dead : Last Mile", a déclaré Yvette Nicole Brown. "Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir voulu, de temps en temps, pénétrer dans l'univers de TWD pour aider ou gêner les personnages principaux à des moments charnières - maintenant, nous allons tous enfin avoir cette chance !".

"Le jeu a toujours fait partie intégrante de ma vie et de ma carrière, je suis donc ravie de présenter une expérience interactive inédite et innovante aux fans de The Walking Dead et aux joueurs. J'ai hâte de voir l'accomplissement qui se produit lorsque l'on repousse les limites de ce que la narration interactive", a ajouté Felicia Day.

"The Walking Dead Last Mile est une expérience interactive sans précédent et nous sommes impatients de développer l'univers post-apocalyptique avec les très talentueuses Felicia Day et Yvette Nicole Brown", a déclaré Shawn Kittelsen, vice-président du développement créatif chez Skybound Entertainment. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer un contenu unique en son genre et nous sommes fiers d'avoir créé une toute nouvelle façon expérience à proposer aux fans de The Walking Dead."

"The Walking Dead est un univers idéal à mettre en scène dans notre prochain grand MILE (Massively Interactive Live Events) et Yvette et Felicia sont les choix parfaits pour l’animer", a déclaré Jacob Navok, cofondateur et PDG de Genvid. "Nous sommes ravis qu'elles présentent le show interactif qui implique directement le public de manière amusante et innovante, ce qui donnera la parole aux fans et les tiendra au courant de tout ce qui concerne TWD:LM."

Yvette Nicole Brown et Felicia Day seront les animatrices de The Walking Dead: Last Mile (TWD:LM). TWD:LM est le prochain épisode de la franchise The Walking Dead, où l'histoire est pilotée par les fans. Il inclut une série de shows interactifs, animés par Yvette Nicole Brown et Felicia Day, ainsi qu'un jeu en direct qui présente chaque jour un nouveau contenu de l'histoire que les fans peuvent regarder et dans lequel ils doivent prendre des décisions cruciales pour façonner l'univers officiel de TWD.[video]http://[/video]