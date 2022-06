Les premières notes du jeu Monster Hunter Rise: Sunbreak pour la presse US.

VG247 5/5 The Mako Reactor 10 GamesBeat 4.5/5 Dexerto 9.5 RPG Site 9 The Sixth Axis 9 Game Informer 7.75 IGN 7

Like

Who likes this ?

posted the 06/29/2022 at 12:11 PM by leblogdeshacka