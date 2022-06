Explorez les pages d'un comics prenant vie où l'encre est la ressource la plus précieuse et où chaque salle est une case de comics. Découvrez les raisons pour lesquelles John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et venez-lui en aide !



Explorez des mondes fascinants créés à la main et par génération procédurale, et choisissez les meilleurs objets pour vous aider dans votre progression. Eliminez vos ennemis rapidement pour déchaîner votre fureur et massacrer tout ce qui entrave votre route sans subir le moindre dégât. Apprenez à éviter la moindre erreur et finissez le jeu en un seul combo épique !

Microids annonce l'arrivée en boîte du jeu Fury Unleashed , dans une Bang!! Edition, sur PlayStation 4 et Switch.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un fourreau spécial au design comic book (l’une des caractéristiques principales du jeu)-Un porte-clés Hive Queen Boss inéditFury Unleashed – Bang!! Edition sera disponible le 29 septembre prochain sur Nintendo Switch et PlayStation 4.