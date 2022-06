"Nous avons hâte que les joueurs se lancent dans le jeu, et la bande-annonce retranscrit parfaitement l'excitation et l'émotion de concourir au plus haut niveau du Championnat du monde", a déclaré Paul Jeal, Senior Franchise Director de F1 chez Codemasters. "Les joueurs connaîtront l'extase de prendre place dans la nouvelle ère de la Formule 1 et de pousser la voiture dans ses limites et au-delà."

A quelques jours de la sortie du jeu F1 22 m, EA dévoile le trailer de lancement du jeu de Formule 1.Ceux ayant pris, la version Édition Champions trois jours d'accès anticipé et sortira le 28 juin 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam. L'édition standard sortira le vendredi 1er juillet 2022.