Inspirés par les histoires de l'époque des pionniers de votre grand-père, faites vos bagages et quittez le tumulte de la ville pour profiter de la vie rurale d'Oliville.



Vous aurez du pain sur la planche : au fil des ans, la nature a reconquis la ferme de votre grand-père. Il est donc temps de vous retrousser les manches et de reconstruire le rêve de votre grand-père.



Très proche de votre ferme, Oliville est une ville portuaire située sur la côte de la péninsule. C’est peut-être une petite ville tranquille, mais elle abrite un éventail de personnages uniques. Et bien que les habitants se débrouillent bien dans ce lieu pittoresque, des touristes plus nombreux ne feraient pas de mal...







Le Pass d'Extension comprend les packs de costumes “Animal Attire”, “School Uniforms” et “Yukata Set”, les histoires secondaires “Olive Town Mystery Files” et “The Legendary Sprite Dance”, ainsi que les packs d'extension “Windswept Falls” “Terracotta Oasis” et “Twilight Isle” – tous trois comprenant chacun deux candidats additionnels au mariage issus se précédents jeux de la série STORY OF SEASONS.



Trois ensembles de costumes supplémentaires inspirés des précédents épisodes de STORY OF SEASONS ("Pete and Claire's Overalls", "Yuto and Naomi's Hoodies" et "Henry and Holly's Western Attire") seront également inclus dans l'achat du Pass d'Extension.

Le jeu Story Of Seasons - Pioneers of Olive Town, aura droit à une version boîte dès le 29 Juillet 2022 sur PS4.