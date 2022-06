Petit avis sur le jeu Industria des développeurs de chez Bleakmill.L'histoire commence à Berlin, en 1989, à la veille de la chute du mur de Berlin. Vous incarnez une femme appelée Nora qui vit dans le Berlin-Est contrôlé par les Soviétiques, vivant à proximité du centre scientifique où elle travaille. Elle est réveillée dans la nuit par son partenaire avant de partir travailler pour tenter de découvrir ce qui lui est arrivé. Elle suit son chemin et finit par voyager à travers le temps et l'espace jusqu'à une ville fictive. Ici, il n'y a plus personne dans le monde, à part une personne, et il semble y avoir eu une guerre entre l'homme et les machines. Vous vous aventurez à la recherche de votre partenaire, Walter, et à la recherche de réponses....Dès le début, le jeu nous propose deux mode de jeu différents, en normal ou en hardcore. Le mode hardcore, rend le jeu beaucoup plus difficile, avec des sauvegardes, uniquement disponible avec la machine à écrire, (contrairement, au mode normal qui sauvegarde le jeu automatiquement) à la Resident Evil, des munitions beaucoup plus limitées (déjà qu'en facile, il n'y en a pas des masses, alors en hardcore, c'est une belle galère pour tuer les différents ennemis). Le jeu propose pas mal de casse tête, et parfois ce sont vraiment des énigmes bien casse bonbons.Visuellement, le jeu est plutôt beau, avec beaucoup de décors différents, entre le début et ses bâtiments austère, la bibliothèque avec cet effet noir et blanc qui fait plaisir à l'œil et tous les autres environnements, nous avons une belle variété de paysages. Les niveaux sont assez longs, avec quelques objets cachés, mais alors vraiment bien cachés (la clé sous l'escalier, lors de votre deuxième passage dans la bibliothèque, ou alors, au tout début dans la poubelle dans notre appartement).En ce qui concerne la maniabilité, le jeu est des plus simples, une touche pour s'accroupir, ou autre pour courir, pour tirer, c'est simple, c'est les gâchettes L2 et R2, comme dans tous les jeux d'aujourd'hui. C'est simple à prendre en main. Le bestiaire n'est pas beaucoup varié, il y a trois ou quatre ennemis différents. Le robot qui fonce sur toi pour te défoncer avec ses bras, le soldat cyborg, qui ressemble à un Cylon de Battlestar, le chien bombe et c'est tout.Pour la durée de vie, nous sommes sur du 3-4h pour finir l'histoire en mode normal et si vous voulez le platine, compter une petite heure en plus. Sachant que si vous mettez le jeu en mode hardcore en chargeant votre dernière sauvegarde, hop le succès/trophée tombe (c'est cadeau !! ).