Astronite est un Metroidvania qui combine action, exploration, puzzles et plateformes.



Prenez le contrôle du courageux explorateur Astronite et explorez une carte immense avec différentes zones pleines de secrets cachés, d'ennemis et de boss massifs. Restaurez la planète et redonnez-lui la civilisation qu'elle avait avant qu'elle ne soit envahie par d'étranges créatures !







Explorez une planète inexplorée à l'aide de vos compétences.

Tirez, sautez, utilisez le dash ou volez pour surmonter tous les défis et avancer jusqu'au cœur de la planète.

Améliorez vos compétences grâce à des bonus permanents répartis sur toute la planète.

Explorez tous les recoins pour trouver des chemins cachés ou des objets qui vous aideront dans votre aventure.

Trouvez la porte Echo et relevez son défi inspiré des grands classiques du jeu vidéo.









Rencontrez des personnages intrigants qui peuvent vous aider dans votre aventure, ou au contraire compliquer les choses.

Combattez divers boss tout au long de votre aventure et participez à un festival de combat pour démontrer vos compétences.

Résolvez les énigmes disséminées sur la planète pour obtenir des récompenses, des objets ou des améliorations qui vous permettront de poursuivre votre voyage.

Achetez des objets dans la boutique avec les shpirti (esprits des ennemis morts) que vous obtenez en tuant des ennemis ou en trouvant des coffres cachés.

Une bande-son captivante et atmosphérique signée ZeeWave Sound.

Just for Games, annonce l'arrivée en boîte Astronite, du développeur Dume Games Studio, débarquera dès le mois d'octobre sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4.