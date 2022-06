The Gallery est un drame social / thriller d'otages intense qui se déroule sur deux périodes, 1981 et 2021, toutes deux importantes dans l'histoire du Royaume-Uni et mettra les joueurs au défi de prendre des décisions importantes pour ouvrir de nouvelles voies à travers le temps.

Aviary Studios, annonce enfin du nouveau pour son jeu The Gallery, attendu initialement en Avril, sortira finalement le 1er Août 2022.Le jeu est écrit et réalisé par Paul Raschid (qui a remporté un BAFTA Scotland pour son travail sur les films linéaires).Au casting, nous retrouvons George Blagden (Versailles et Vikings), Anna Popplewell (Les Chroniques de Narnia), Kara Tointon (Mr Selfridge et Eastenders), Rebecca Root (The Queen’s Gambit), Richard Fleeshman (The Sandman et Coronation Street), Shannon Tarbet (Killing Eve et Love Sarah) et Fehinti Balogun (I May Destroy You).