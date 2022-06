TheHunter: Call of the Wild

Découvrez le frisson de la chasse dans un immense monde ouvert révolutionnaire et époustouflant. Explorez la campagne solo captivante ou partagez cette expérience avec des amis. Équipez toute une gamme de fusils, armes de poing et arcs. Utilisez les appeaux et les leurres olfactifs. Call of the Wild propose également des options multijoueur jusqu'à 8 joueurs. Entraînez-vous à tirer au champ de tir, pilotez un véhicule tout-terrain, faites équipe avec d'autres chasseurs et devenez le meilleur !

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy's Rainbow Six Siege marque le retour de la célèbre franchise de FPS dans un tout nouvel opus développé par le studio d'Ubisoft Montréal.



Dead Island Riptide Definitive Edition

Poursuivez l'histoire de l'épidémie de zombies, et découvrez un nouveau paradis se transformer en enfer... le tout totalement remastérisé ! Vivez l'apocalypse zombie comme vous ne l'aviez jamais vue, pour un spectacle plus impressionnant que jamais ! Vous voilà en plein milieu d'une invasion de zombies sur l'île tropicale de Banoi. Votre objectif : survivre ! Comprend tous les DLC disponibles.

Les Free Play Days du week-end sont dévoilés et il y a du bon, avec notamment, Rainbow Six Siege.