Just for Games, annonce l'arrivée de deux nouvelles cartouches pour la console Evercade. Au programme donc, "Morphcat Games" et "Intellivision", soit la 25ème et 26ème cartouches de la console.Les cartouches seront disponibles dès le 30 juin 2022, et jouables sur les consoles Evercade (modèle portable) et Evercade VS (console de salon), ainsi que sur le futur modèle portable nouvelle génération Evercade EXP.La Morphcat Games Collection 1 comprend 3 fantastiques jeux indépendants 8-bit, dont Micro Mages, Böbl et Spacegulls, plus l’extension autonome Micro Mages : Second Quest et la démo de Super Bat Puncher.Micro MagesLe chaotique jeu de plates-formes d’action 8 bits de Morphcat arrive sur Evercade, avec la possibilité de jouer jusqu’à quatre sur Evercade VS ! Pourrez-vous, avec vos compagnons Micro Mages, conquérir la Forteresse des DémonsBöblDans Böbl, vous êtes une bulle 8-bit. L’eau est votre amie et les tuiles solides vous tueront ! Défiez ce jeu de plateforme inhabituel centré sur l’exploration sur votre Evercade et sauvez les canards disparus !SpacegullsDéployez vos ailes et volez dans ce jeu de plateforme 8 bits pour votre Evercade. Pourrez-vous retrouver vos poussins disparus et repousser la méchante armée d’oiseaux cyborgs du Dr. Beak ?En bonus :Micro Mages : Second QuestMicro Mages : Second Quest est une extension autonome de Micro Mages, apportant un tout nouveau défi 8-bit pour vous et jusqu’à trois amis à Evercade.Super Bat Puncher DemoLa démo 8-bit classique de Morphcat de 2011, maintenant sur votre Evercade. Plongez dans les profondeurs de la planète BAT à la recherche de la vérité derrière les chauves-souris spatiales explosives qui ont envahi la Terre !La cartouche Intellivision Collection 2 pour Evercade comprend 12 jeux Intellivision bien-aimés, dont le légendaire jeu de rôle Tower of Doom et le classique dungeon crawler Cloudy Mountain.Liste des jeux :Auto RacingCloudy MountainHover ForceMotocrossMountain Madness Super Pro SkiingReversiSharp ShotStadium Mud BuggiesStar StrikeSuper Pro DecathlonTower of DoomVectron