Le nouveau mode de jeu consiste en une série spéciale d’événements de course qui permettent aux joueurs de retrouver les héros du mode histoire “Driven to Glory” et offre une expérience où tous les coups sont permis qui repousse les limites du règlement de GRID. Le premier épisode est consacré à Valentin Manzi, incarné par l'acteur britannique primé Ncuti Gatwa, alors que ce dernier et le reste du peloton font des ravages au cours de huit épreuves de la série Classic Car-Nage. Les joueurs disposent également de cinq nouveaux véhicules, dont un sympathique camion de glace, et de quatre nouveaux parcours dans deux nouvelles destinations : les prestigieux docks de Yokahama et la chaleur intense de La Havane. Trois nouveaux événements de carrière sponsorisés seront également disponibles avec cette extension.

"Classic Car-Nage introduit l'expérience destructive cathartique et fascinante du derby de démolition dans l'univers de GRID Legends. De nouvelles routes avec de multiples croisements et rampes garantissent de nombreuses opportunités de carambolage, et les objectifs du mode histoire permettent aux joueurs de développer des stratégies personnalisées pour survivre aux événements. J'ai hâte de rejoindre les joueurs en ligne pour semer la pagaille !" - Steven Brand, Associate Creative Director chez Codemasters

“Après des mois de collaboration avec les joueurs du monde entier, nous sommes ravis de voir notre modèle TFZ-P1 faire ses débuts dans le célèbre jeu à sensations fortes GRID Legends. Nous voulons que les gens ressentent l’excitation de conduire une Ford où qu’ils soient et sur n’importe quelle plateforme. J’espère que les joueurs dans le monde apprécieront notre nouvelle voiture de course et pour les passionnés de course qui seront présents à Goodwood, ils pourront même la conduire dans le jeu tout en étant assis dans la vraie voiture!” - Boris Ferko, Design Manager chez Ford Europe

