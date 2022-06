Entrez dans l'univers de Vampire : The Masquerade, l'un des jeux de rôle les plus populaires de tous les temps, à travers deux romans interactifs.

Dans Coteries of New York, vous redécouvrirez New York du point de vue d'un vampire nouveau-né, pris entre les luttes de pouvoir de deux clans de vampires : Camarilla et Anarchs. Choisissez votre personnage parmi trois clans différents (Ventrue, Toreador et Brujah) et faites face à des décisions qui marqueront le destin de l'intrigue et votre relation avec les autres personnages.

Amateur de versions boîtes, Just for Games n'en a pas encore fini et dès cette fin d'année, les deux jeux d'aventure narrative, Vampire: The Masquerade - Coteries of New York et Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, des développeurs Draw Distance, aura droit à une version boîte sur PS4 et Switch.Vampire: The Masquerade - The New York Bundle sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 en octobre 2022.