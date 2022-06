Smelter est un combo de stratégie et d'action-plateforme inspiré des classiques de l'ère 16 bits. Dirigez Smelter et ses fidèles forces Zirm en étendant le territoire de Smelter à travers les Terres de Rumbly dans des niveaux de stratégie descendants, puis plongez dans des étapes d'action palpitantes à défilement latéral après avoir annexé des emplacements clés. Construisez, attaquez et faites progresser votre armée - débloquez, améliorez et libérez des compétences d'action élémentaires contre des ennemis vicieux, des environnements périlleux et des boss dangereux. Libérez la puissance de Smelter !







Edition Collector





Red Art Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Smelter sur Switch et PS4, avec en prime une édition collector.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur Switch ou PS4-Une affiche recto-verso-La bande originale-Un artbook de 70 pagesEt en bonus de préco, deux stand en acryliqueComme d'habitude, nous sommes sur des quantités limitées.