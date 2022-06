Inertial Drift : Twilight Rivals Edition offre un tout nouveau niveau d'accessibilité et de défi au genre de la course d'arcade, pour une expérience de conduite véritablement différente de tout ce que vous avez joué auparavant.

Le stick droit de la manette de jeu contrôle uniquement le drift de votre voiture, ce qui permet des manœuvres extrêmement satisfaisantes et précises. Intuitif pour les nouveaux joueurs - et un défi unique pour les pros !

Le jeu Inertial Drift, des développeurs Level 91 Entertainment, aura droit à une nouvelle édition boîte nommé Twilight Rivals Edition sur PS5.Cette version PS5 ajoute :Twilight Rivals120 images par secondeRésolution 4K14 circuitsMultijoueur local et en ligne14 circuits exigeantsLes éditions d'Inertial Drift Switch et PS4 déjà disponibles pourront également bénéficier du "Pack Twilight Rivals.Cette version sera disponible dans 'e courant de l'année.