Neo Berlin, 2062. Tina, une orpheline de neuf ans, vit avec SAM-53, son gros robot gardien maladroit, dans un abri de fortune, sous une toiture de la sombre mégalopole contrôlée par les corporations. Tina est une enfant de la jungle urbaine qui a appris à vivre seule, à fouiller les poubelles de la ville et à vivre des restes des autres. Son drôle de robot est toujours avec elle, programmé pour la protéger en toutes circonstances.



Un jour, la petite fille découvre que son père lui a laissé une mission importante : finir son plan pour sauver le monde de la morosité ! Tina et SAM embarquent alors pour une aventure incroyable dans plusieurs réalités pleines de créatures robotiques étranges et d'êtres humains grotesques. Au travers d'énigmes et de dialogues passionnants, ils découvriront ce que signifie vraiment d'être en vie.

Sorti le 26 janvier sur Steam, le point’n click Encodya s'apprête à débarquer en boîte sur sur PS4 et Switch.Cette version boîte sera distribué par Meridiem Games, donc chez nous normalement, Just for Games devrait s'en charger.