The Walking Dead: Last Mile est un jeu interactif au concept unique : il sera diffusé en direct et gratuitement sur Facebook Gaming et Facebook Watch, les téléspectateurs deviendront alors des joueurs à part entière. Pendant le direct, des mini-jeux se déclencheront et leur bonne complétion par les joueurs leur fera obtenir des points d'influence. Ces points pourront ensuite être dépensés pour prendre des décisions qui affecteront le cours du récit.

Le jeu The Walking Dead : Last Mile, se dévoile avec un trailer, mais dévoile aussi sa date de sortie. Le jeu massivement intéractif en ligne sera disponible le 11 juillet sur Facebook Game et Facebook Watch.