Dans The Alters, les joueurs apprendront que les humains sont effectivement la somme de leurs choix, de la manière la plus tangible qui soit. C’est l’histoire de Jan Dolski, un simple ouvrier, confronté à des circonstances qui le conduisent à un carrefour qui va bouleverser sa vie. Après s’être écrasé sur une planète lointaine, échoué, seul, Jan se retrouve dans une situation de vie ou de mort déconcertante. Son seul espoir de survie ? Apporter de l’aide à bord. Ne comprenant pas encore le poids de son choix, Jan doit créer des versions alternatives de lui-même, dans le but d’aller de l’avant.

« Ce ne sont pas des clones. Ce sont des alters, c’est-à-dire des versions alternatives de la même personne, » précise Tomasz Kisilewicz, directeur de jeu de The Alters. « Chaque alter possède un ensemble de compétences différentes, qui sont nécessaires pour réussir, mais les joueurs doivent parvenir à prendre soin de chacun d’entre eux. Et chacun d’entre eux possède une personnalité unique, résultant de son parcours de vie unique. La façon dont ces chemins se déroulent et la manière dont ces relations se construisent, cela dépend entièrement du joueur et de ses choix. »

Le jeu The Alters, du studio 11 bit Studios, se dévoile avec un trailer d'annonce.Vous êtes-vous déjà demandé comment votre vie aurait pu être différente, si vous aviez pris d’autres décisions ? Comment votre personnalité ou votre façon de penser auraient-elles pu être impactées, si vous aviez choisi une éducation particulière ou une voie professionnelle plutôt qu’une autre ? The Alters est un jeu axé sur ces décisions qui peuvent paraître risibles et binaires, qui prennent quelques nanosecondes seulement, mais influencent pourtant toute une vie.