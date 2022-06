Plongez dans une aventure unique de type bac à sable en faisant du troc et des échanges avec les grenouilles locales pour rassembler les matériaux dont vous avez besoin.



Avec votre précieuse plante en pot et des têtards à vos côtés, embarquez dans cette charmante aventure sur l'île, résolvez des énigmes, collectez des ressources et donnez un coup de main à vos nouveaux amis amphibiens !



Rencontrez des personnages sympathiques, résolvez des énigmes, trouvez des trésors cachés et bien d'autres choses encore en explorant cette île bac à sable fantastique.







"Time on Frog Island a connu un voyage passionnant et il ne faudra pas longtemps avant que les fans puissent visiter l'île par eux-mêmes", a commenté Alexander Hainsworth, Associate Product Manager chez Merge Games. "L'équipe de Half Past Yellow a été occupée à ajouter les touches finales au jeu et nous avons hâte que les joueurs découvrent ce jeu d'aventure et de puzzle sandbox merveilleusement charmant lors de son lancement en juillet."

Le jeu d'aventure-énigmes sandbox Time on Frog Island, du développeur danois Half Past Yellow, aura droit à une version boîte dès le 15 juillet 2022 sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One|Series X, chez nous grâce à Just for Games.