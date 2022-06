I Was A Teenage Exocolonist vous demandera d'être prêt à passer votre adolescence sur une planète extraterrestre dans ce RPG narratif aux combats de cartes. Explorez, grandissez et tombez amoureux. Les choix que vous faites et les compétences que vous maîtrisez pendant dix ans détermineront le cours de votre vie et la survie de votre colonie.

Le jeu I Was A Teenage Exocolonist, des développeurs de Northway Games se dévoile avec un trailer.Le jeu sera disponible le 25 Août 2022, sur les boutiques Steam, Humble, Epic et itch.io.