Diablo III : Eternal Collection

Cette Édition Ultimate Evil rassemble Diablo III et son extension Reaper of Souls dans un seul jeu. Incarnez l’un des derniers défenseurs de l’humanité parmi le croisé, le barbare, le féticheur, le chasseur de démons, le moine ou le sorcier et obtenez du butin légendaire en libérant de nouveaux pouvoirs dévastateurs.

Dead by Daylight

La mort n'est pas une issue. Dead by Daylight est un jeu d'horreur multijoueur (4 contre 1) dans lequel un joueur endosse le rôle d'un tueur sanguinaire tandis que les quatre autres jouent les survivants qui tentent de lui échapper pour éviter d'être capturés, torturés et tués. Les survivants jouent en vue objective et bénéficient donc d'une meilleure perception de la situation. Le tueur joue en vue subjective et se concentre davantage sur sa proie.

Unturned

Formez des alliances ou luttez contre d'autres joueurs pour rester parmi les vivants, en survivant dans les ruines infestées de zombies de la société actuelle. Cherchez des vêtements, des armes, de la nourriture et du matériel, et utilisez-les pour fabriquer votre équipement, tout en évitant les zombies et les autres joueurs. Explorez de vastes cartes sandbox et améliorez votre forteresse : les zombies ne sont pas la seule menace...

Les jeux du week-end sur XBOX, les Free Play Days sont dévoilés.