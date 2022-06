Reprenez la ville de Tertium aux hordes d'ennemis assoiffés de sang dans ce jeu de tir intense et brutal. Warhammer 40,000: Darktide est la nouvelle expérience de coopération par l'équipe primée à l'origine de la série Vermintide.



Au cœur de la ruche, la corruption naissante menace de devenir une vague écrasante de ténèbres. Une nouvelle force mystérieuse et maléfique cherche à prendre le contrôle de la ville entière. Il vous revient, à vous et vos alliés de l'Inquisition, d'éradiquer l'ennemi avant que la ville ne sombre dans le chaos.



Avec la chute de Tertium, les parias s'élèveront.

Le jeu Warhammer 40,000: Darktide aura droit à sa version boîte sur One. Avec en bonus une Impérial Edition, le jeu est exclusif à la console de Microsoft.Warhammer 40,000: Darktide sera disponible en édition physique Standard et Imperial en exclusivité pour Xbox Series X dès le 13 septembre 2022.