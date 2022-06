Deliver Us Mars raconte l'histoire de Kathy Johanson, qui rejoint l'équipage de la navette spatiale Zephyr pour une mission désespérée vers la Planète Rouge. L’objectif initial est de sauver une Terre en déclin, en récupérant les vaisseaux de colonisation vitaux connus sous le nom d'ARK, que la sombre organisation « Outward » a volés des années auparavant. Kathy a cependant une autre motivation personnelle pour rejoindre la mission de sauvetage de l'humanité : son père, Isaac, a rejoint Outward lors de son évasion vers Mars, après avoir été contraint de laisser sa fille derrière lui lorsqu'elle était enfant. Aujourd'hui, après qu'un mystérieux message en provenance de la planète rouge laisse entrevoir un lien avec son passé, Kathy est déterminée à en découvrir la source.



Les joueurs progresseront dans Deliver Us Mars en relevant des défis de plates-formes, en résolvant des énigmes complexes, en faisant de la plongée sous-marine, en flottant en apesanteur et même en exécutant une séquence de lancement palpitante dans un vaisseau spatial. Ils découvriront une représentation étonnante de Mars en explorant sa surface sablonneuse, l'intérieur des énormes vaisseaux ARK, les vallées glacées et les colonies abandonnées, sans oublier les parties du jeu qui se déroulent sur la Terre et la Lune. Grâce à une histoire pleine d'action, mêlant enjeux épiques, drame personnel et mystère troublant, les joueurs découvriront la vérité sur la disparition des colons d'Outward et découvriront le sort du père de Kathy.

Le jeu des développeurs Frontier Developments plc, Deliver Us Mars se trouve enfin une date. Son décollage est prévu pour le 30 septembre 2022, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Les joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S peuvent s'attendre à une expérience améliorée avec des ombres et des reflets en temps réel « Ray Tracing ». D'autres fonctionnalités spécifiques aux consoles seront dévoilées avant le lancement.