F1 Manager 2022 offre aux fans une expérience inégalée de la F1 en capturant avec une précision sans précédent le monde de la F1 et l'excitation de la gestion d'une équipe. Du paddock au podium, les joueurs devront prendre des décisions sur et en dehors de la piste pour s’assurer le succès tout en équilibrant les comptes et en satisfaisant à la fois le conseil d'administration et les très importants sponsors de l'équipe. Le siège social de l'équipe est le cœur battant de tout constructeur et dans F1 Manager 2022 ce n'est pas différent. Les aspirants directeurs d'écurie contrôleront tous les aspects de leur équipe depuis leur QG ultramoderne, du recrutement dans de personnel compétent, comme les ingénieurs de course et le responsable de l'aérodynamique, au développement des nouveaux composants de la voiture. Les joueurs ne devront pas se relâcher et maintenir un rythme effréné pour s'assurer qu'ils restent en pôle position devant la concurrence, maintenant et pour les saisons à venir.



Avec une liste complète de pilotes de classe mondiale issus de la F1, F2 et de la F3 à choisir, les joueurs auront la possibilité d'enrôler de nouveaux pilotes et de constituer leur équipe de rêve à partir d'un pool authentique de stars actuelles et futures. Reproduit de manière réaliste, chaque pilote a été capturé numériquement afin de les refléter fidèlement, ainsi que leur style de conduite, lorsqu'ils sont sur la piste. Les compétences, le tempérament et les qualités athlétiques d'un pilote sont essentiels pour toute équipe de course. Ces attributs sont reflétés par des notes de performance clés, fournissant aux joueurs des informations vitales sur la façon de gérer efficacement leurs pilotes pendant une course. Comme dans le monde réel de la course, les pilotes prennent leur retraite au fil du temps, il est donc essentiel que les joueurs pensent à l'avenir et s'assurent d'avoir un flux constant de nouveaux talents en développement s'ils veulent garantir leur héritage à long terme dans le sport automobile.



Avant chaque week-end de course, les directeurs d'équipes devront allouer des pneus et pièces de rechange ainsi que des objectifs optionnels de sponsors pour renforcer leur position financière. Lors des séances d’essais libres, les pilotes se familiariseront avec la piste ainsi que la voiture et les résultats obtenus permettront d'orienter les réglages de la voiture avant la très importante séance de qualification où il appartiendra au joueur de décider quand envoyer sa voiture afin de maximiser sa position sur la grille.







Les courses sont illustrées par des visuels impressionnants, digne de la télévision, avec une variété d'angles de caméra embarquée ainsi qu'en bord de piste, donnant vie à l'action sur les vingt-deux Grand Prix 2022. Les fans aux oreilles sensibles remarqueront peut-être les voix familières de David Croft, commentateur principal de la F1 chez Sky Sports et de son collègue commentateur et ancien pilote de Formule 1, Karun Chandhok, qui prêtent tous deux leur voix emblématique au jeu. De l'extinction des feux au drapeau à damiers, en passant par la stratégie des arrêts et les commandes du pilote en course, les joueurs peuvent choisir de contrôler chaque décision sur la piste. En émettant des commandes radio authentiques à leurs pilotes et en utilisant des données en temps réel pour réagir aux événements dynamiques de la course, tels que les changements de temps, les voitures de sécurité et les drapeaux rouges. Ils pourront prendre les décisions cruciales qui les mèneront à la première marche du podium ou les laisseront en queue de peloton.

Le jeu des développeurs de Frontier Developments plc, F1 Manager 2022 se date enfin sur PC et consoles. Le jeu de stratégie sur la F1 sera disponible dès le 30 août, avec une édition physique en bonus.Nous avons également droit au prix du jeu, 54,99€ quelques soit le support, même prix pour la version boîte.