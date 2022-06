Devenez le chimiste d'une petite ville et guérissez les habitants de leurs maux dans cette magnifique simulation de vie en pixel-art. La ville de Moonbury a toujours été méfiante à l'égard des avancées du monde extérieur, préférant se fier à leurs méthodes traditionnelles de guérison. Jusqu'au jour où la fille du maire tombe malade, et que le médecin-sorcier local ne peut rien faire pour l'aider, ils sont obligés de chercher de l’aide en dehors de leur petite communauté.



L'association médicale décide d'envoyer son chimiste le plus accompli - vous - pour aider à guérir la fille du maire et convaincre les habitants de Moonbury des merveilles de l'alchimie moderne. Gagnez leur confiance et soignez chaque personne lorsqu'elle tombe malade dans cette simulation RPG ouverte.







Le jeu Potion Permit, des développeurs de MassHive Media, sera disponible en boîte dès le 30 septembre 2022, sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Just for Games, se chargera de la distribution comme très souvent.Au programme :Prenez soin des habitants-Diagnostiquez les symptômes et trouvez un remède !-Récoltez des ingrédients dans le monde-Affrontez des monstres coriaces pour leurs matériaux-Préparez des remèdes dans votre chaudron-Nouez des relations avec les habitants de la ville-Regardez Moonbury se développer-Profitez de la tranquillité de la vie rurale-Passez du temps avec votre fidèle compagnonLe jeu sera disponible le 30 septembre 2022, sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.