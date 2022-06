Slime Rancher est une charmante expérience sandbox à la première personne. Vous incarnez Beatrix LeBeau, une jeune éleveuse de Slimes courageuse, qui part vivre sa vie à plus de mille années-lumière de la Terre, sur Far, Far Ouest.



Chaque jour sera synonyme de nouveaux défis et d'opportunités risquées, tandis que vous tenterez de faire fortune dans le domaine de l'élevage de Slime.





Cultivez et élevez des Poussidous pour nourrir votre collection de slimes affamés.



Effectuez des quêtes quotidiennes pour les autres éleveurs contre des récompenses bonus.



Gagnez de l'argent pour améliorer votre aspipack, construire plus de corrals, ou agrandir votre ranch.



Utilisez la Slimologie pour trouver des ressources rares, fabriquer des décorations et créer des gadgets qui vous aideront lors de vos aventures.

Just for Games annonce l'arrivée en boîte du jeu Slime Rancher sur Switch, avec la Slime Rancher Plortable Edition, dès le 28 Octobre sur la console hybride de Nintendo.Cette version boîte sera remplie de goodies, avec :-Le jeu en boîte-L'affiche de la carte-Le faux billet pour Far Far Range-Le téléchargement de la bande sonore numérique (valeur de 10€)-Un autocollant !-Le Pack style secret DLC est inclus dans la cartouchePour ceux qui ça intéresse, voici ce que contient le pack style secret:-Scintillant (Slime rose)-Métal (Slime rocheux)-Tigris (Slime tigré)-Angélique (Slime phosphorescent)-Radiant (Slime rad)-Obscur (Slime boum)-Gelée Royale (Slime mielleux)-Nénuphar (Slime aqueux)-Rouge rubis (Slime cristal)-Cheshire (Slime chasseur)-Monochrome (Slime quantique)-Pilé (Slime mosaïque)-Galaxie (Slime Derviche)-Belladone (Slime vrillé)-Diabolique (Slime ardent)-Pré-gelésique (Slime à dents de sabre)-Boomerang (Slime vif-argent)-Rétro (Slime buggé)-Aurifère (Slime doré)-Gardien (Slime porte-bonheur)Pour le moment, pas de prix sur cette version boîte.