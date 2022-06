Dans l’épisode 1 de Be The Boss, les joueurs découvrent le rôle du directeur sportif, la personne au cœur de chaque écurie de F1. Les managers sont chargés de superviser les nombreuses facettes de l’équipe : du recrutement des pilotes et du personnel de classe mondial, en passant par l’ingénierie des composants de la voiture ainsi que la définition de la stratégie du week-end de course. Dans F1® Manager, les joueurs devront prendre toutes les décisions, à court et long terme, afin de mener leur écurie vers la gloire lors du Championnat du Monde de Formule 1 de FIA en 2022. Le PDG et Fondateur de Frontier, David Braben, présente l’épisode avant de céder la parole au Directeur du jeu, Andy Fletcher. Ce dernier anime la visite de l’usine de F1 Manager 2022, aux côtés du Directeur Artistique, Matt Dickinson et des membres de l’équipe de développement.



Comme l’explique Ross Brawn, Directeur Général des sports automobiles de la Formule 1, se glisser dans la peau d’un manager d’écurie donne un aperçu fascinant d’une autre facette de la F1. Les joueurs découvriront comment prendre en charge le constructeur de F1 2022 de leur choix, en définissant leur propre philosophie de gestion et en cherchant à satisfaire, voire dépasser, les attentes du conseil d’administration de leur équipe. En gérant efficacement leurs budgets, les directeurs d’équipe devront équilibrer les gains à court terme et assurer la progression de la voiture à long terme. Pour cela, ils devront concevoir et fabriquer de nouveaux composants pour les voitures actuelles, tout en gardant un œil sur la conception pour l’année suivante. Les investissements dans les installations, les pilotes et les membres clés du personnel seront autant d’éléments importants à prendre en compte lorsque les joueurs apporteront leur propre signature à l’une des dix équipes officielles de F1 2022.

Cet engagement à reproduire à l’identique ce sport est souligné par l’accent mis par Frontier sur l’offre d’une présentation de qualité télévisuelle lors des week-ends de course. Les compétitions sont dirigées par David Croft, commentateur officiel de la F1 chez Sky Sports, dont la voix emblématique apparaît dans le jeu aux côtés de son collègue commentateur et ancien pilote de Formule 1, Karun Chandhok. Comme révélé précédemment, ce ne sont pas les seules voix familières que les joueurs pourront reconnaître, puisque 20 pilotes de la saison 2022 apparaissent sur un système de radio d’équipe innovant, répondant aux ordres de leurs ingénieurs de course. Un directeur d’équipe performant devra gérer efficacement la stratégie des pneumatiques, tout en traçant la voie vers le podium dans des courses haletantes, où tout peut basculer d’un instant à l’autre. Les joueurs seront-ils les premiers à risquer des pneus slicks sur un circuit qui sèche rapidement ? Est-ce qu’une voiture de sécurité ou un drapeau rouge vont ruiner leurs espérances ? F1 Manager 2022 présente une multitude de données en cours de séance, offrant aux managers la possibilité d’affiner leurs stratégies en course, en influençant le rythme de chaque pilote et en gérant le déploiement du DRS aux moments clés pour gagner ces derniers dixièmes vitaux.



Dans les futures vidéos Behind The Scenes, les joueurs pourront découvrir les détails du design et de l’audio, dont le mappage des scans faciaux 3D des pilotes, la capture des mouvements de l’équipe dans les stands et la création de profils audio sur mesure pour chaque circuit. Les joueurs sont invités à rester à l’écoute de leur radio d’équipe pour découvrir les futurs contenus sur les coulisses, ainsi que bien d’autres informations sur F1 Manager 2022 dans les mois à venir.

Le jeu de Frontier Developments plc (AIM : FDEV, ‘Frontier’), F1 Manager 2022, dévoile une vidéo, sur comment devenir un directeur d'écurie, avec Be The Boss.F1 Manager 2022 sera lancé à l'été 2022 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Steam et l'Epic Games Store.