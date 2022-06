Les Sims pourront apprécier (ou combattre) leur nouvelle nature bestiale, hurler toute la nuit après s'être transformés, rejoindre des meutes et libérer leur instinct pendant la pleine lune. Les Sims loups-garous pourront rencontrer leur âme sœur ou tenter de vivre en tant que loup solitaire.

EA a dévoilé son nouveau pack pour le jeu Les Sims 4, nommé tout simplement Loups-garous. Vous l'aurez compris, ce pack vous permettra de sortir la nuit et de mener une vie de lycanthrope.Le pack sera disponible le 16 juin sur PC et Mac via Origin et Steam, et sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et Xbox One.