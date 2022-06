Le jeu de combat quadrupèdes le plus féroce sort en physique ! Le jeu de combat en 2D bien-aimé Them’s Fightin' Herds ramène son chaos incessant plein de mignonnerie sur les consoles de salon avec une toute nouvelle version physique. Avec des personnages imaginés par Lauren Faust, la créatrice de cartoon émérite, ce jeu de combat d’une belle profondeur propose des mécanismes de combats uniques, de magnifiques niveaux et des animations somptueuses. Apprenez les ficelles du jeu en parcourant un mode histoire divisé en épisodes, rempli de combats de boss exigeants. Testez ensuite vos compétences en ligne pour affronter d’autres joueurs du monde entier avec le rollback netcode de GGPO.

Le jeu Them's Fightin' Herds, aura droit à une version boîte sur Switch, PS4, PS5 et XBOX. Just for Games se chargera de distribuer le jeu chez nous.Cette version boîte, contient également le Season Pass, qui comprend 4 personnages jouables supplémentaires 4 niveaux uniques, un lot de palettes de personnage exclusif (1 par personnage), 4 accessoires de salon Pixel exclusifs.Date de sortie prévue pour le 30 Septembre 2022.