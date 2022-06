« En tant que directeur du jeu, il n’y a rien de plus satisfaisant que d’emmener les joueurs dans une aventure terrifiante, qui reste gravée dans leur esprit bien après qu’ils aient posé la manette », a déclaré Glen Schofield, PDG de Striking Distance Studios. « Les jeux d’horreur et de survie sont ma passion depuis des décennies maintenant. Je suis impatient de profiter des dernières consoles pour emmener le genre vers de nouvelles contrées terrifiantes lorsque nous sortirons The Callisto Protocol. »

« L’équipe de Striking Distance Studios est passée maître dans son art, et nous sommes ravis de partager The Callisto Protocol avec le monde entier cette année, » a déclaré C.H. Kim, PDG de KRAFTON. « Chez KRAFTON, nous donnons les moyens aux équipes de construire des expériences incroyables, qui se situent à l’intersection de l’art, du design et de la technologie. Striking Distance Studios est notre équipe de développement phare dans le monde occidental. »

Le jeu The Callisto Protocol aura droit à son édition collector, en plus d'une édition "classique" et d'une édition Digitale Deluxe.En attendant un visuel, le coffret contiendra :-Le jeu-Un Steelbook-Une bande dessinée-Une statuetteMalheureusement, d'après ce que j'ai cru voir, le collector sera exclusivement disponible aux États-Unis et au Canada.