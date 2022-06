Considérée comme la réponse à tous les problèmes, l'alchimie était une pratique très répandue dans tout le royaume. Les habitants en faisaient même usage chez eux à différentes fins. Lorsque le prix à payer est devenu trop élevé, les autorités ont tenté à plusieurs reprises de mettre fin à l'utilisation de l'alchimie, en vain. En voulant remédier au problème, elles n'ont fait que précipiter la crise. En quelques jours, les lieux ont sombré dans le chaos absolu, et des monstres infectés rôdent désormais dans les rues souillées de sang. Il n'y a plus aucun espoir de remède.

Le jeu Thymesia, des développeurs indépendant de OverBorder Studio et Just for Games annonce l'arrivée d'une version boîte du jeu sur Xbox Series X et PlayStation 5 dès le 9 Août 2022.