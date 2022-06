Les Orks, une race sauvage communément connue sous le nom de "marée verte", balayent les étoiles avec une violence inégalée dans des croisades frénétiques connues sous le nom de Waaagh ! Ils sont sauvages, brutaux et grossiers, plus nombreux que toutes les autres races qui se trouvent sur leur chemin de destruction.



Devenez le fer de lance d'une invasion ork alors que vous frappez, écrasez et tirez à travers la ville-ruche de Luteus Prime dans le but de récupérer votre squig capillaire et de vous venger de votre seigneur de guerre ! Et peut-être devenir le chef de guerre d'un WAAAGH ! le long du chemin? La survie du plus fort n'a jamais été aussi violemment amusante !

Le jeu Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef se date enfin et sa date de sortie est prévue pour cette année, le 20 Octobre 2022 sur PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox Series, Xbox One et PC via Steam.