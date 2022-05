"Nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir travailler sur des titres aussi incroyables et appréciés des fans du jeu original et de nouveaux explorant ces expériences pour la première fois", a déclaré Michael Blair, directeur principal du développement commercial chez Aspyr. "Avec les mises à jour de résolution, les optimisations de performances et le DLC The Sith Lords Restored Content à venir après le lancement, nous espérons que les joueurs verront cela devenir l'une des plates-formes idéales pour plonger dans la galaxie présentée dans Star Wars : Knights of the Old Republic II : Les Seigneurs Sith.

Star Wars: Knights of the Old Republic The Sith Lords, ou tout simplement Star Wars KOTOR II se trouve une fenêtre de sortie sur Switch.Cette version Switch sera disponible le 8 Juin, pour 14.99€ en dématérialisé.