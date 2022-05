Dans Dune : Spice Wars, les joueurs choisissent entre les Atréides, les Harkonnen, les Smugglers ou les Fremen pour dominer la planète et l’épice. Ils manieront les subterfuges, l’art de la guerre, les politiques et l’économie pour déjouer et dépasser leurs adversaires, tout en manœuvrant les dangers naturels de Dune et ses gargantuesques vers de sable.

Sorti en Early Access, en Avril, avec un très bon accueil des joueurs et un lancement réussi, le jeu Dune: Spice Wars dévoile sa feuille de route.La road map, promet des ajouts majeurs, comme le mode multijoueur, une nouvelle faction et de nouvelles unités de héros.Le mode multijoueur est la priorité actuelle. Après cela, plusieurs autres ajouts majeurs sont prévus, tels que la nouvelle faction encore non annoncée, et les personnages iconiques de Dune qui prennent vie en tant qu’unités contrôlables sur la carte. La mise à jour Air & Sand permettra d’approfondir la guerre, en introduisant de nouvelles unités ainsi que des éléments tactiques inédits.