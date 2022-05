Le jeu se présente avec plusieurs modes de jeux, gros plus pour moi, la campagne peut être faite en coop, ou encore du multijoueur, classique mais efficace. Je n'ai pas encore fait le mode multijoueur, peut être ce soir.Visuellement, le jeu est propre, les textures des vêtements sont bien détaillées et les décors sont réussis. Mention spéciale à l'eau du premier niveau. Et que dire de la "Killer Cam", lors des tirs en pleine têtes, ou tout autre partie du corps, avec un ralenti et un zoom sur les parties du corps touchée. Il y a pas mal d'éléments à l'écran, nous ne sommes pas devant un jeu vide et sans âme. La végétation est dense et dynamique, les effets de lumières sont une réussite sur cette génération de consoles.Le jeu vous demandera de vous là jouer infiltration, pour bien profiter du titre, c'est la partie que je préfère, me la jouer comme l'agent 47, en cachant des corps dans des caisses en bois, se cacher dans les herbes comme dans les MGS, grimper au filet de pêcheur, comme dans Assassin's Creed. Le jeu s'adapte à tous les styles et intègre des mécaniques des autres franchises et il le fait efficacement .C'est un peu gore, surtout quand les ralentis nous dévoile les tirs dans les yeux, ou dans la tête, mais quel plaisir de défoncer des crânes. J'aime particulièrement, le fait de savoir où j'ai tiré une balle. Les tirs dans les yeux sont tellement, euh comment dire, c'est plutôt dégueulasse pour vous dire la vérité. C'est réellement bien fait, alors oui, ce n'est pas un AAA, mais c'est beau et propre.Concernant le doublage, nous sommes sur de la langue de Shakespeare, avec de l'allemand pour nos ennemis et bien entendu du français également. Ça restitue une ambiance beaucoup plus authentique. Les voix sont de très bonnes factures comparer aux voix que l'on doit avoir sur certains titres du même du genre.Les missions sont longues et les possibilités de réussite de celle-ci sont assez vastes. Il ne faudra pas oublier de couper les alarmes et surtout de bien se cacher, lorsqu'une patrouille fera "chasse à l'ennemi". La vigilance est de mise lors de chaque mission. Alors certes, vous ne jouez pas votre vie, mais mourir comme un con, car vous n'avez pas vu un ennemi qui passe derrière vous, ça fou la rage. Attention, à ne pas faire de bruit, restez accroupi ou alors faites une marche lente. L'intelligence artificielle est plutôt coriace par moment et ceux même en difficulté normal.Pour vous donner un exemple de temps de mission, la mission 1 m'a demandé un bon 145 minutes, en fouillant un peu, pour trouver quelques secrets et faire la mission en infiltration. Les autres missions m'ont demandé le même temps pour être terminés.Ce qui en ressort de ce jeu, c'est bien cette ambiance pesante de devoir faire du bon boulot, de déglinguer des ennemis comme il se doit avec un maximum de tir en pleine tête. Beaucoup de chemins possibles, avec des bunkers ouverts qui nous permettent d'explorer la map plus en détails et de faire nos missions en mode bourrin ou en vrai sniper. Évidemment, le but sera de se la jouer infiltration, mais il y a aussi la possibilité de défoncer tout le monde en mode bourrin.Le jeu est disponible sur le Game Pass pour les possesseurs de XBOX